Alluvioni in Pakistan | due morti a Islamabad

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Almeno due persone sono rimaste uccise adove le piogge monsoniche hanno causato forti inondazioni. Filmati che circolano sui social media mostrano diverse auto che galleggiano in una delle ...

Filmati che circolano sui social media mostrano diverse auto che galleggiano in una delle strade della capitale del Pakistan. Le vittime, ha spiegato il vice commissario Islamabad Hamza Shafqat, sono