(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Malmenato da tre persone incappucciate eto di soldi e cellulare,nel centralissimo Viale Italia. È la notizia circolata qualche giorno fa, che ha destato preoccupazione in città. I Carabinieri della Stazione di Avellino, raccolta la denuncia, hanno immediatamente avviato le indagini al fine di dare un volto ai presunti responsabili del grave fatto riferito. Tuttavia, nello sviluppo dell’attività, condotta passando al setaccio i dati forniti dal denunciante – che spesso è caduto in contraddizione -, sono emersi elementi sufficienti a sollevare dubbi circa la veridicità di quanto ...

Advertising

anteprima24 : ** Allarme #Movida: mai avvenuta la #Rapina di sabato notte ** - bassairpinia : AVELLINO - ALLARME MOVIDA: MAI AVVENUTA LA RAPINA DI SABATO NOTTE. - - PaoloBMb70 : @tgcom24 Edizione delle ore 19: “… allarme nuovi focolai Covid, all'Isola di Ponza mascherina obbligatoria anche al… - TirrenoLivorno : ?? SOS MOVIDA. È successo alle 2. L’allarme di alcuni testimoni. Intervenuti i carabinieri: «Incrementiamo i control… - ottopagine : Movida violenta, nuova notte di follia a Caserta: è allarme #Caserta -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme movida

AvellinoToday

I disordini si verificarono nella zona in cui si trovano i principali luoghi della, tra ... nonché filmate e rese visibili su Facebook con la conseguente amplificazione dell'sociale ...focolaio si è acceso a Scanno , in provincia dell'Aquila, dove una v entina di giovani sono ... un po' insomma come accaduto a Sulmona ai primi di luglio dopo il focolaio della. Ieri, ...& Malmenato da tre persone incappucciate e rapinato di soldi e cellulare, sabato notte nel centralissimo Viale Italia. È la notizia circolata qualche giorno fa, che ha destato preoccupazione in città.Massacra di botte un uomo in un locale del Poetto: 42enne "bandito" dalla movida quartese con il DACUR del Questore.