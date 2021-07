All Together Now: le anticipazioni della terza puntata su Canale 5 (replica) (Di mercoledì 28 luglio 2021) Questa sera, mercoledì 28 luglio 2021, su Canale 5 va in onda una nuova puntata in replica della terza edizione di All Together Now, il programma condotto da Michelle Hunziker andato in onda nel 2020. Tra le novità di quest’edizione vediamo una giuria allargata, composta da altri tre membri oltre a J-Ax che si riconferma il braccio destro della Hunziker. Di seguito tutte le informazioni sulla terza puntata dello show musicale. anticipazioni e giudici Sul palco di “All Together Now” continua la sfida tra ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Questa sera, mercoledì 28 luglio 2021, su5 va in onda una nuovainedizione di AllNow, il programma condotto da Michelle Hunziker andato in onda nel 2020. Tra le novità di quest’edizione vediamo una giuria allargata, composta da altri tre membri oltre a J-Ax che si riconferma il braccio destroHunziker. Di seguito tutte le informazioni sulladello show musicale.e giudici Sul palco di “AllNow” continua la sfida tra ...

Advertising

bubinoblog : GUIDA TV 28 LUGLIO 2021: UN MERCOLEDÌ TRA SUPER QUARK, TOKYO 2020, ALL TOGETHER NOW E CHICAGO FIRE - angyvid06 : RT @zaintsee_italia: Come ogni 29° giorno del mese, anche domani ci sarà il trend per gli ZaintSee ???????????? ??? 29.07.2021 ? 07:00 (????) ??… - Francescoeletti : @LegaSalvini ?? Lo vedi ecco Marino, la sagra c'è dell'uva ?? fontane che danno vino, quanta abbondanza c'è ??appres… - QuiMediaset_it : Stasera su #Canale5 torna #AllTogetherNow con @m_hunziker - yieldingdb : We're all in this together skajksksjsjsjsjsjjsjs -