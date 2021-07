Alitalia e la trasformazione in “Ita” Aumento di capitale da 700 milioni | cassa integrazione e flotta dimezzata

(Di mercoledì 28 luglio 2021) L’assemblea dei soci di….pardon, “Ita”, ha dato questa mattina via libera ad undida 700di euro. Passaggio obbligato in vista del lancio della compagnia che nasce dalle ceneri difissato per il prossimo 15 ottobre. “Quello di oggi è un altro importante passo del processo che vedrà il decollo della nuova compagnia. Con l’appena deliberato, l’azionista pubblico conferma la solidità del progetto in un’ottica di investitore privato”, ha affermato il presidente di Ita Alfredo Altavilla dopo il via libera alla ricapitalizzazione, aggiungendo ...

... scatta il confronto con i sindacati sugli esuberi di. Il ministro Giovannini ha detto ... riflettendo su come " dopo laimprovvisa impressa dal Covid - 19 " il lavoro sia ......e via dicendo) senza concentrarsi sull'attività operativa. Via Goito a partire dall'insediamento del banchiere romano originario della Costiera Amalfitana ha intrapreso lain ...L’assemblea dei soci di Alitalia….pardon, “Ita”, ha dato questa mattina via libera ad un aumento di capitale da 700 milioni di euro. Passaggio obbligato in vista del lancio della compagnia che nasce d ...Una compagnia aerea ben strutturata, non molto grande e flessibile potrebbe essere la scelta vincente: lo scopriremo solo nei prossimi anni ...