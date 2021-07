Alessio Boni sta per diventare papà per la seconda volta (FOTO) (Di mercoledì 28 luglio 2021) Alessio Boni l’annuncio della gravidanza della compagna sui social Alessio Boni è pronto per fare il bis. Dopo la nascita di Lorenzo, il primo figlio, sta per arrivare ancora un’altra cicogna. La sua compagna Nina Verdelli è nuovamente in attesa, lo hanno annunciato i diretti interessati tramite il profilo Instagram di lei. La donna ha L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 luglio 2021)l’annuncio della gravidanza della compagna sui socialè pronto per fare il bis. Dopo la nascita di Lorenzo, il primo figlio, sta per arrivare ancora un’altra cicogna. La sua compagna Nina Verdelli è nuovamente in attesa, lo hanno annunciato i diretti interessati tramite il profilo Instagram di lei. La donna ha L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

