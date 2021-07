Aldo Montano nella storia: quinta Olimpiade e caccia all’oro (Di mercoledì 28 luglio 2021) Come Federica Pellegrini più di Federica Pellegrini, per Aldo Montano quinta Olimpiade della carriera con la certezza della quinta medeglia. E non è finita qui Foto Getty ImagesMercoledì 28 luglio è il giorno di Federica Pellegrini, il giorno in cui la Divina, la più grande atleta donna della storia dello Sport italiano concede il passo di addio alle Olimpiadi. Con il settimo posto nella finale di Tokyo 2020 dei 200 metri farfalla si chiude una epopea iniziata ben 17 anni fa ad Atene 2004. —>>> Leggi anche Antonella Mosetti, ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Come Federica Pellegrini più di Federica Pellegrini, perdella carriera con la certezza dellamedeglia. E non è finita qui Foto Getty ImagesMercoledì 28 luglio è il giorno di Federica Pellegrini, il giorno in cui la Divina, la più grande atleta donna delladello Sport italiano concede il passo di addio alle Olimpiadi. Con il settimo postofinale di Tokyo 2020 dei 200 metri farfalla si chiude una epopea iniziata ben 17 anni fa ad Atene 2004. —>>> Leggi anche AntoMosetti, ...

EnricoTurcato : Aldo #Montano, 43 anni, leggendario e decisivo nella semifinale vinta contro l’Ungheria. Siamo in finale a giocar… - fattoquotidiano : La squadra Azzurra ha battuto l'Ungheria, e ora sfiderà la Corea del Sud per l'oro #Tokyo2020 - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | L'entusiasmo della delegazione di atleti italiani alla cerimonia di apertura dei Giochi di #Tokyo2020 r… - Brizioful : RT @zipavelo: Comunque vada, giù il cappello davanti ad Aldo Montano, anche lui alla quinta Olimpiade come #FedericaPellegrini . Arriva in… - Brizioful : RT @VinceMartucci: Aldo Montano che, a 42 anni, da riserva, entra per il compagno infortunato e diventa protagonista lanciando l’Italia nel… -