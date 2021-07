Aldo Montano | l’ultimo assalto della sciabola più famosa d’Italia | gossip | vittorie e quel cognome che vale 10 medaglie olimpiche

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Non vedremo piùalle Olimpiadi. Questo non solo è un dispiacere per l’atleta e la persona, ma anche una disdetta perché proprio oggi, a quasi 43 anni, ha dimostrato di poter tirare dicontro i migliori al mondo, arrivando a un argento olimpico a squadre. Difficile trovare uno come lui.è nato il 18 novembre 1978 ela di Tokyo è stata la sua quinta Olimpiade. Ha la stessa età di Gianluigi Buffon, un altro signore di cui non vorremo mai vedere il fine carriera. Viene da una gigantesca famiglia di schermidori. Suo nonno,, era uno ...

Advertising

ItaliaTeam_it : SIAMO D'ARGENTO NELLA SCIABOLA! ???? Luca Curatoli, Enrico Berrè, Aldo Montano e Luigi Samele sul secondo gradino de… - Coninews : SCIABOLATORI D'ARGENTO! ?? Quindicesima medaglia #ItaliaTeam a #Tokyo2020! Enrico #Berrè, Luca #Curatoli, Aldo… - Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - gioiaeodio : RT @LiaCapizzi: Del perchè non tutti conoscono Aldo Montano. E del perché il gossip lo ha fregato. Per essere a #Tokyo2020 ha nascosto un p… - IlMadao : RT @gippu1: Breve omaggio a quel fuoriclasse di Aldo #Montano che saluta lo sport italiano dopo aver contribuito a 5 medaglie olimpiche e 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Aldo Montano

... ovviamente sempre ben protetti dall'anonimato? E tutte le cattiverie su, che è più vicino ai cinquanta che ai trenta ma ha portato gli sciabolatori all'argento? E il trattamento ..., la dieta dell'atleta azzurro . La dieta diNato nel 1978,si è sempre contraddistinto per un'attenzione spasmodica nei confronti dell' alimentazione sana e ...Malgrado l'amarezza di non essere riuscito a giocarsi una Finale nel migliore dei modi, non può non essere felice Luca Curatoli, l'azzurro che insieme ad Aldo Montano, Gigi Samele ed Enrico Berrè ha c ...Alle Olimpiadi di Tokyo dopo la medaglia d'argento nell'individuale ancora un podio per lo schermitore foggiano Luigi Samele. LA SQUADRA. Nella sciabola a squadre l'Italia è infatti arrivata seconda, ...