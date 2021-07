Aldo Montano | età | cosa fa oggi | fidanzate | figlia | Olimpiadi Tokyo 2020 | Instagram

Advertising

ItaliaTeam_it : SIAMO D'ARGENTO NELLA SCIABOLA! ???? Luca Curatoli, Enrico Berrè, Aldo Montano e Luigi Samele sul secondo gradino de… - Coninews : SCIABOLATORI D'ARGENTO! ?? Quindicesima medaglia #ItaliaTeam a #Tokyo2020! Enrico #Berrè, Luca #Curatoli, Aldo… - Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - Carlotta_Lottie : RT @ItaliaTeam_it: SIAMO D'ARGENTO NELLA SCIABOLA! ???? Luca Curatoli, Enrico Berrè, Aldo Montano e Luigi Samele sul secondo gradino del pod… - RadioTadino : RT @SkyTG24: L'Italia è medaglia d'argento a #Tokyo2020 nella prova a squadre di sciabola maschile. Nella finale per l'oro, gli azzurri Luc… -

Ultime Notizie dalla rete : Aldo Montano

E anchedice ciao a una carriera infinita. Lo fa nella maniera migliore, con una medaglia. 'È una carriera infinita? È una carriera finita...':sorride, come fa sempre, dopo aver conquistato ..., campione olimpico ad Atene 2004 , riserva d'oro della sciabola maschile , 42 primavere sul groppone, trascina assieme a Enrico Berrè e Luca Curatoli (e prima ancora a Luigi Samele , ...Un argento e due bronzi vanno ad impreziosire il già ricco bottino di medaglie olimpiche vinte dai portacolori delle Fiamme oro. Luca Curatoli ...28 Luglio 2021. Un altro argento per l’Italia. Nella sciabola maschile a squadre (Montano, Curatoli e Berrè) arriva un’altra medaglia per la spedizione italiana alle Olimpiad ...