Albano ricoverato per ischemia | la news del mistero Ma è successo veramente?

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Nelle ultime ore è circolata una notizia che ha fatto sobbalzare molti, riguardante un presunto malore del famoso cantante puglieseCarrisi. Nulla di più lontano dalla verità, anzi è bene chiarire sin d'ora che l'artista sta bene e che la notizia non ha fondamento. A commentare quanto accaduto è stato il noto giornalista Roberto Alessi che, in un video pubblicato su Instagram, le ha raccontato l'accaduto. Il direttore di Novella 2000 ha riferito che un sito ha pubblicato la notizia cheha avuto un'ed è stato anchein ospedale. Alessi ha poi tuonato: "Sono notizie false, notizie false ...

Il direttore di Novella 2000 ha riferito che un sito ha pubblicato la notizia cheha avuto un'ischemia ed è stato anchein ospedale. Alessi ha poi tuonato: "Sono notizie false, ...Il direttore di Novella 2000 ha riferito che un sito ha pubblicato la notizia cheha avuto un'ischemia ed è stato pure. Alessi ha poi tuonato: ' È una notizia falsa, fake news come ...Albano è stato colpito da ischemia anni fa. Albano e sua figlia Jasmine Carrisi non sono stati riconfermati come giurati nella nuova edizione di The Voice Senior Il direttore di Novella 2000 ha riferi ...Il cantante di Cellino San Marco si è dichiarato molto divertito da quest’avventura, anche se purtroppo sembra proprio che non si ripeterà. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JAS ...