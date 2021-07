Alba Parietti | spettacolo in vacanza I fan | “Come una sirena” – FOTO

Advertising

In queste settimane alcune pagine e blog hanno parlato di un presunto allontanamento tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini . Il figlio disi è però affrettato a smentire i rumor: " La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato con Tommaso o lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe la mamma? Mi ...Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno condiviso insieme l'avventura nella casa del Grande Fratello Vip prima che il figlio didecidesse di lasciare la casa per tornare alla sua vita. Tra i due era nata un'amicizia forte che è continuata anche quando il reality è finito. Zorzi e Oppini, infatti, si sono visti ...Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno litigato: fine di un'amicizia? Pare proprio di sì: ecco cos'è successo tra i due ex amici.Tommaso Zorzi e Francesco Oppini dopo aver fatto "sognare" i fan del Grande Fratello Vip 5 con la loro amicizia, tornano al centro dell'attenzione mediatica e questa volta si parla di crisi. Secondo a ...