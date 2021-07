Alaba positivo al Covid | il comunicato del Real Madrid

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Davidè risultatoal Coronavirus: ilufficiale diffuso dalDavidè risultatoal Coronavirus. Non inizia nel migliore dei modi la sua nuova avventura con la maglia del. Ilufficiale del club spagnolo. «IlCF comunica che il nostro giocatore Davidè risultatoal test per il-19». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ??Il nuovo acquisto del #RealMadrid, David #Alaba, subito positivo al #COVID19 - calciomercatoit : ??Il nuovo acquisto del #RealMadrid, David #Alaba, subito positivo al #COVID19 - Fprime86 : RT @CalcioPillole: David #Alaba è risultato positivo al Covid-19, a comunicarlo è il #RealMadrid tramite una nota ufficiale. - CalcioPillole : David #Alaba è risultato positivo al Covid-19, a comunicarlo è il #RealMadrid tramite una nota ufficiale. - sportli26181512 : Real Madrid, UFFICIALE: Alaba positivo al Covid: Il Real Madrid ha ufficializzato che il neo-acquisto...… -

Ultime Notizie dalla rete : Alaba positivo

Davidè risultatoal Coronavirus: il comunicato ufficiale diffuso dal Real Madrid Davidè risultatoal Coronavirus. Non inizia nel migliore dei modi la sua nuova avventura con ...Commenta per primo Il Real Madrid ha ufficializzato che il neo - acquisto Davidè risultatoal Covid - 19Il nuovo esterno del Real Madrid è risultato positivo al Covid: stop immediato per David Alaba Partenza sfortunata per David Alaba, che si apprestava a cominciare una nuova avventura con il Real Madri ...Real Madrid: Alaba positivo al Coronavirus. David Alabapositivo al Covid-19. Ad annunciarlo è il Real Madrid con un comunicato ufficiale. Stamattina l'ex Bayern Monaco, unico acq ...