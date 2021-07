Al Bano Carrisi | la fake news sull’ischemia e sul malore | come sta il cantante e le sue condizioni di salute

Leggi su funweek

(Di mercoledì 28 luglio 2021) In queste ore un sito ha allarmato i fan di Alcon una notizia allarmante sulla sua. secondo la fonte Alsarebbe stato ricoverato a causa di un’ischemia con un quadro generale preoccupante. LEGGI ANCHE:– L’ultimo video di Alsu Instagram:si mostra ildopo lesu di lui Per fortuna si è trattato di una: a smentire le voci è stato il giornalista Roberto Alessi, con parole che non lasciano spazio a dubbi: “È spaventoso che si scrivano ...