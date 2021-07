Aiuta un automobilista in panne, poliziotto travolto e ucciso da un'auto (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un agente della polizia stradale è stato travolto e ucciso da un furgone mentre era in servizio , questa mattina lungo la statale 131 Dcn a Posada, nel Nuorese. Il poliziotto aveva 36 anni ed era in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un agente della polizia stradale è statoda un furgone mentre era in servizio , questa mattina lungo la statale 131 Dcn a Posada, nel Nuorese. Ilaveva 36 anni ed era in ...

