Aiuta automobilista in panne e viene investito, muore poliziotto a Nuoro. Le immagini dei rilievi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nuoro, 28 luglio 2021 Tragedia a Nuoro, sulla Sperstrada 131, dove è stato investito e ucciso un poliziotto mentre stava Aiutando un automobilista rimasto in panne a cambiare una ruota. Inutile ogni ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 luglio 2021), 28 luglio 2021 Tragedia a, sulla Sperstrada 131, dove è statoe ucciso unmentre stavando unrimasto ina cambiare una ruota. Inutile ogni ...

