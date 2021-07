Agropoli. Per la pubblica accusa Coppola ha ingannato il Consiglio comunale (Di mercoledì 28 luglio 2021) di Pina Ferro “ingannato il Consiglio comunale”. Questo in sintesi l’accusa a carico del primo cittadino di Agropoli Adamo Coppola che nei giorni scorsi ha ricevuto, insieme ad altre dodici persone, l’avviso di conclusione indagini in merito all’inchiesta su presunti rapporti collusivi tra il Comune e la società “Agropoli Cilento Servizi”. A notificare il provvedimento sono stati gli uomini della Squadra mobile di Salerno su disposizione della Procura di Vallo della Lucania. Un solo episodio, tra quelli contestati, vede coinvolto il primo cittadino di ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 28 luglio 2021) di Pina Ferro “il”. Questo in sintesi l’a carico del primo cittadino diAdamoche nei giorni scorsi ha ricevuto, insieme ad altre dodici persone, l’avviso di conclusione indagini in merito all’inchiesta su presunti rapporti collusivi tra il Comune e la società “Cilento Servizi”. A notificare il provvedimento sono stati gli uomini della Squadra mobile di Salerno su disposizione della Procura di Vallo della Lucania. Un solo episodio, tra quelli contestati, vede coinvolto il primo cittadino di ...

Advertising

lentinivince : RT @Virus1979C: Sorpresa ad Agropoli: l'ex premier @GiuseppeConteIT in città. In Cilento per i funerali di Nino Fico, ex suocero del presid… - Majden3 : RT @Virus1979C: Sorpresa ad Agropoli: l'ex premier @GiuseppeConteIT in città. In Cilento per i funerali di Nino Fico, ex suocero del presid… - Virus1979C : Sorpresa ad Agropoli: l'ex premier @GiuseppeConteIT in città. In Cilento per i funerali di Nino Fico, ex suocero de… - positanonews : Spighe Verdi 2021, Positano e Massa Lubrense con Paestum ed Agropoli riconoscimenti per qualità ambientale tra le… - positanonews : #Cronaca #EconomiaeLavoro #EnoGastroNautaNews #Turismo Spighe Verdi 2021, Positano e Massa Lubrense con Paestum ed… -