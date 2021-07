Aggius e Tempio premiati con le bandiere arancioni dal Touring Club Italiano

(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Visited 76 times, 76 visits today) Notizie Simili: Dal concerto di Nek allo sport, gli eventi… I 7 errori da evitare quando si va in banca a… Un giovanissimo fantino di Santa Teresa ...

Advertising

CarieriF : RT @kiara86769608: 28 luglio GIORNATA EUROPEA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI L'incendio di Curraggia è stata una catastr… - kiara86769608 : 28 luglio GIORNATA EUROPEA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI L'incendio di Curraggia è stata una ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggius Tempio

Gallura Oggi

I riconoscimenti in Gallura. La Gallura premiata con 2 bandiere arancioni dal Touring Club Italiano . Sonoi comuni che hanno ricevuto l'importante riconoscimento, per l'accoglienza e il patrimonio storico, ambientale e culturale. La valutazione si basa anche sulla tranquillità, la vita ...I controlli hanno interessato i comuni diPausania, Santa Teresa di Gallura, Calangianus,e Aglientu. Negli ultimi giorni sono state deferite sei persone per vari reati, nell'ambito dei ...Il 75enne, dopo aver perso il controllo del veicolo, è andato a urtare un muretto di recinzione restando intrappolato all'interno del mezzo.Il 28 luglio 1983 un incendio devastò Curraggia. Quando le fiamme furono domate, si contarono nove morti e quindici feriti.