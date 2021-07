Afghanistan: media, capo negoziatore Baradar in Cina (Di mercoledì 28 luglio 2021) Una delegazione di talebani guidata dal capo negoziatore Abdul Ghani Baradar è in Cina per colloqui con il ministro degli Esteri Wang Yi, quando i suoi combattenti hanno rivendicato il controllo di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Una delegazione di talebani guidata dalAbdul Ghaniè inper colloqui con il ministro degli Esteri Wang Yi, quando i suoi combattenti hanno rivendicato il controllo di ...

Advertising

gierrenne : Vedrà a Tianjin il ministro degli Esteri Wang Yi - iconanews : Afghanistan: media, capo negoziatore Baradar in Cina - Zijizhang1 : @LaStampa Questa giorni tutti europei e Americani media paura riportato dialoga della Usa visita a cina. Cina non ne Iraq,Afghanistan...... - sottolacanicola : @LucaBizzarri A me la profe di religione della terza media mi mise la nota sul diario perché mi rifiutavo di desist… - DanielaColi2 : Mai visto il più potente impero del mondo impiegare 20 anni con tanto di alleati per conquistare e stabilizzare un… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan media Afghanistan: media, capo negoziatore Baradar in Cina ... quando i suoi combattenti hanno rivendicato il controllo di circa metà dell'Afghanistan, fino al confine con la regione cinese dello Xinjiang, malgrado gli attacchi aerei Usa che continuano a ...

Iraq, il quasi ritiro di Washington Per quanto riguarda gli Stati Uniti, in alcuni casi sui media occidentali si è cercato di proporre un parallelo tra il disimpegno dall'Afghanistan e quello relativo all'Iraq. La situazione è tuttavia ...

Afghanistan: media, capo negoziatore Baradar in Cina - Asia ANSA Nuova Europa Afghanistan: media, capo negoziatore Baradar in Cina Una delegazione di talebani guidata dal capo negoziatore Abdul Ghani Baradar è in Cina per colloqui con il ministro degli Esteri Wang Yi, quando i suoi combattenti hanno rivendicato il controllo di ci ...

Afghanistan, quale futuro dopo il ritiro della Nato? Dopo lo storico smantellamento del presidio americano in Afghanistan, due terzi del territorio sono adesso nelle mani dei Talebani, con un Paese nel caos e un futuro ancora incerto. Il futuro dell’Afg ...

... quando i suoi combattenti hanno rivendicato il controllo di circa metà dell', fino al confine con la regione cinese dello Xinjiang, malgrado gli attacchi aerei Usa che continuano a ...Per quanto riguarda gli Stati Uniti, in alcuni casi suioccidentali si è cercato di proporre un parallelo tra il disimpegno dall'e quello relativo all'Iraq. La situazione è tuttavia ...Una delegazione di talebani guidata dal capo negoziatore Abdul Ghani Baradar è in Cina per colloqui con il ministro degli Esteri Wang Yi, quando i suoi combattenti hanno rivendicato il controllo di ci ...Dopo lo storico smantellamento del presidio americano in Afghanistan, due terzi del territorio sono adesso nelle mani dei Talebani, con un Paese nel caos e un futuro ancora incerto. Il futuro dell’Afg ...