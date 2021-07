Afghanistan: Cina, ritiro truppe fallimento Usa (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il precipitoso ritiro delle truppe Usa e Nato dall'Afghanistan "ha in realtà segnato il fallimento della politica americana" e il popolo afghano ha ora "un'importante opportunità per stabilizzare e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il precipitosodelleUsa e Nato dall'"ha in realtà segnato ildella politica americana" e il popolo afghano ha ora "un'importante opportunità per stabilizzare e ...

Advertising

CatelliRossella : Afghanistan: media, capo negoziatore Baradar in Cina - Asia - ANSA - Billa42_ : Delegazione talebana in Cina per discutere di sicurezza - giornaleradiofm : Approfondimenti: Afghanistan: media, capo negoziatore Baradar in Cina: (ANSA) - PECHINO, 28 LUG - Una delegazione d… - Mainaxcs : E come l'Iraq è ormai alleato dell'Iran, ora l'Afghanistan lo è della Cina. Notare come i cinesi facciano mettere l… - iconanews : Afghanistan: media, capo negoziatore Baradar in Cina -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Cina Afghanistan: Cina, ritiro truppe fallimento Usa Il precipitoso ritiro delle truppe Usa e Nato dall'Afghanistan "ha in realtà segnato il fallimento della politica americana" e il popolo afghano ha ora "un'importante opportunità per stabilizzare e sviluppare il proprio Paese". Il ministro degli ...

Afghanistan: media, capo negoziatore Baradar in Cina ...guidata dal capo negoziatore Abdul Ghani Baradar è in Cina per colloqui con il ministro degli Esteri Wang Yi, quando i suoi combattenti hanno rivendicato il controllo di circa metà dell'Afghanistan, ...

Afghanistan: media, capo negoziatore Baradar in Cina - Asia ANSA Nuova Europa Afghanistan: Cina, ritiro truppe fallimento Usa (ANSA) - PECHINO, 28 LUG - Il precipitoso ritiro delle truppe Usa e Nato dall'Afghanistan "ha in realtà segnato il fallimento della politica americana" e il popolo afghano ha ora "un'importante ...

Delegazione talebana in Cina per discutere di sicurezza Una delegazione talebana guidata dal capo negoziatore Abdul Ghani Baradar è in Cina per discutere di siccurezza e pace dell'Afghanistan.

Il precipitoso ritiro delle truppe Usa e Nato dall'"ha in realtà segnato il fallimento della politica americana" e il popolo afghano ha ora "un'importante opportunità per stabilizzare e sviluppare il proprio Paese". Il ministro degli ......guidata dal capo negoziatore Abdul Ghani Baradar è inper colloqui con il ministro degli Esteri Wang Yi, quando i suoi combattenti hanno rivendicato il controllo di circa metà dell', ...(ANSA) - PECHINO, 28 LUG - Il precipitoso ritiro delle truppe Usa e Nato dall'Afghanistan "ha in realtà segnato il fallimento della politica americana" e il popolo afghano ha ora "un'importante ...Una delegazione talebana guidata dal capo negoziatore Abdul Ghani Baradar è in Cina per discutere di siccurezza e pace dell'Afghanistan.