Aeffe sale al 100% della controllata Moschino | rilevandone il 30%

(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) –– gruppo quotato sul segmento STAR e operante a livello internazionale nel settoremoda e del lusso – ha rilevato da Sinv Holding S.p.A., Sinv Real Estate S.p.A. e Sinv Lab S.r.l., il 30% delle azioni di, arrivando così a possedere ilpropria. L’operazione – spiega una nota del gruppo che controlla marchi come Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini e Pollini – si inserisce nella strategia legata al marchioche ha come obiettivo il processo di integrazione delle collezioni abbigliamento donna ...

Il brand Moschino, a livello di Gruppo, ha generato l'anno scorso ricavi per 215,4 milioni di euro mentre, in media, negli ultimi 5 anni le vendite relative al brand sono ammontate a 229,4 ......aggiuntivo in caso di trasferimento di azioni Moschino nei 24 mesi successivi all'operazione che comporti una valorizzazione di Moschino superiore a quella negoziata tra il gruppo Sinv enel ...(Teleborsa) – Aeffe – gruppo quotato sul segmento STAR e operante a livello internazionale nel settore della moda e del lusso – ha rilevato da Sinv Holding S.p.A., Sinv Real ...La società ha rilevato dal gruppo Siny il 30% delle azioni del brand italiano venendo così a possederne l’intero capitale. «L’operazione era da tempo ...