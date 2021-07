Adriano Panzironi, archiviata la denuncia per truffa per il metodo Life 120: “Nessun raggiro nella vendita” (Di mercoledì 28 luglio 2021) La storia di Adriano Panzironi la conoscono in molti, nasce come giornalista (attualmente espulso) e si fa conoscere come volto della sua trasmissione: Life120. Nel suo programma divulga diete alimentari che fanno vivere fino a 120 anni, sanno curare il cancro e il diabete; tutto grazie ad alcuni integratori da lui prodotti. Circa un anno fa l’Agcom “ha accertato che il signor Panzironi, le cui trasmissioni sono già state oggetto di sanzione da parte dell’Autorità, reitera la condotta attraverso la diffusione di informazioni fuorvianti e scientificamente infondate su vari generi di malattie e possibili cure o modalità di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 luglio 2021) La storia dila conoscono in molti, nasce come giornalista (attualmente espulso) e si fa conoscere come volto della sua trasmissione:120. Nel suo programma divulga diete alimentari che fanno vivere fino a 120 anni, sanno curare il cancro e il diabete; tutto grazie ad alcuni integratori da lui prodotti. Circa un anno fa l’Agcom “ha accertato che il signor, le cui trasmissioni sono già state oggetto di sanzione da parte dell’Autorità, reitera la condotta attraverso la diffusione di informazioni fuorvianti e scientificamente infondate su vari generi di malattie e possibili cure o modalità di ...

Advertising

fattoquotidiano : Adriano Panzironi, il gip di Roma archivia la denuncia per truffa nei confronti del metodo Life 120 - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Adriano Panzironi, archiviata la denuncia per truffa per il metodo Life 120: “Nessun raggiro nella vendita” https://t.co… - CorriereCitta : Adriano Panzironi, archiviata la denuncia per truffa per il metodo Life 120: “Nessun raggiro nella vendita” - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Roma, la 120esima vita di Adriano Panzironi: il guru della dieta apre il supermercato online - repubblica : Roma, la 120esima vita di Adriano Panzironi: il guru della dieta apre il supermercato online -