Activision Blizzard bufera senza fine con le azioni che iniziano a crollare e gli azionisti che lanciano un'indagine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo le accuse di molestie sessuali nei confronti di Activision Blizzard, gli azionisti stanno indagando sulla società mentre le sue azioni iniziano a crollare. Lo studio legale per i diritti degli azionisti Robbins LLP sta indagando su Activision Blizzard per determinare se alcuni funzionari e direttori della compagnia abbiano violato il Securities Exchange Act del 1934 e abbiano violato i loro doveri fiduciari nei confronti della società, secondo una nota condivisa su BusinessWire.

