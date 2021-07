fattoquotidiano : Grafica Veneta travolta da un'inchiesta per caporalato. Le carte parlano di abusi sugli operai stranieri, violenze… - ilmessaggeroit : Caltanissetta, abusi e violenze su disabili psichici: struttura come un lager, 5 sotto accusa - Michela67901712 : RT @SkyTG24: Serradifalco, presunti abusi e violenze su disabili psichici: 5 misure cautelari - oldo_bis : RT @SkyTG24: Serradifalco, presunti abusi e violenze su disabili psichici: 5 misure cautelari - SkyTG24 : Serradifalco, presunti abusi e violenze su disabili psichici: 5 misure cautelari -

Ultime Notizie dalla rete : Abusi violenze

ANSA Nuova Europa

Casi di presuntesessuali, percosse, malnutrizione, abbandono di incapaci e somministrazione abusiva di farmaci. E' quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas in una struttura socioassistenziale per disabili ......notte tra il 10 e l'11 ottobre la giovane è stata costretta a subire per quasi 24 oree ...aspetti del tentativo di depistaggio effettuato nei confronti" della 18enne che avrebbe subitoa ...Casi di presunte violenze sessuali, percosse, malnutrizione, abbandono di incapaci e somministrazione abusiva di farmaci. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas in una struttura socioassistenz ...Nel nisseno arrestate tre persone per violenza sessuale, maltrattamenti, abbandono di incapaci, esercizio abusivo della professione di infermiere. Altre due persone sono state raggiunte dalla misura i ...