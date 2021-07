Abrignani |  «Nessun ragazzo è morto a causa del vaccino | mentre il Covid uccide anche gli under 18»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 28 luglio 2021) In un’intervista al Corriere della Sera, Sergio, professore ordinario di Patologia generale alla Statale di Milano e membro del Cts, parla dei vaccini agli18. «In Italia i ragazzi tra i 12 e i 17 anni sono circa 3 milioni. Un bacino molto vasto per l’infezione. Inoltre i rischi legati anei bambini non sono pari a zero: in questo anno e mezzo i morti tra 0 e 19 anni sono stati 28, secondo dati dell’Iss. Con i vaccini possiamo evitare che se ne aggiungano altri. I minori con fragilità sono per fortuna pochi (pensiamo per esempio ai pazienti oncologici), ma non dimentichiamo che in Italia circa un bambino su dieci è ...