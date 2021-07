Abandoned per PS5 potrebbe ricevere presto novità: il boss di Blue Box Studios sarà protagonista di un'intervista oggi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Mentre il mistero intorno ad Abandoned si infittisce sempre di più, nella giornata di oggi potremmo finalmente ricevere qualche dettaglio sull'esclusiva PS5. Recentemente, il gioco di Blue Box Studios è stato accostato ad Hideo Kojima per l'ennesima volta. Un'immagine comparsa su Twitter, sembra chiaramente fare riferimento a Metal Gear Solid e molti fan sono convinti che Abandoned sia in realtà un nuovo progetto di Kojima. Tuttavia, sembra che a breve riceveremo qualche novità su questo misterioso titolo esclusivo per PS5, poiché per la giornata di ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 luglio 2021) Mentre il mistero intorno adsi infittisce sempre di più, nella giornata dipotremmo finalmentequalche dettaglio sull'esclusiva PS5. Recentemente, il gioco diBoxè stato accostato ad Hideo Kojima per l'ennesima volta. Un'immagine comparsa su Twitter, sembra chiaramente fare riferimento a Metal Gear Solid e molti fan sono convinti chesia in realtà un nuovo progetto di Kojima. Tuttavia, sembra che a brevemo qualchesu questo misterioso titolo esclusivo per PS5, poiché per la giornata di ...

Advertising

Eurogamer_it : #Abandoned per #PS5: in programma oggi un'intervista con il boss di Blue Box Studios. - misteruplay2016 : Abandoned per PS5 in una nuova immagine che sembra proprio richiamare Metal Gear Solid - Eurogamer_it : #Abandoned per #PS5: un'immagine sembra avere un chiaro riferimento a #MGS. - zazoomblog : Abandoned: il personaggio nascosto dietro al titolo sembra Solidus di Metal Gear Solid – Notizia – PS5Videogiochi p… - infoitscienza : Abandoned: il personaggio nascosto dietro al titolo sembra Solidus di Metal Gear Solid – Notizia – PS5Videogiochi p… -