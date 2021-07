Abandoned | Konami e Bloober Team potrebbero essere sponsor nell' intervista al boss di Blue Box Studios

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Come vi abbiamo riportato poco tempo fa, ildiBox, Hasan Kahraman, oggi sarà il protagonista di un'con il canale YouTube Al Hub. In questa occasione, i fanscoprire nuovi dettagli riguardo questo progetto che i rumor continuano a collegare a Hideo Kojima. A quanto pare, però, sono emerse alcune informazioni riguardo questo evento del canale YouTube. Sembra, infatti, chesarà lodel podcast. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #Abandoned: #Konami e #BlooberTeam sponsor nell'intervista al boss di #BlueBoxStudios? - infoitscienza : Abandoned: l'intervista di Blue Box sembra sia sponsorizzata da Konami..no da Bloober Team - Asgard_Hydra : Abandoned: l'intervista di Blue Box sembra sia sponsorizzata da Konami..no da Bloober Team - - Multiplayerit : Abandoned: l'intervista di Blue Box sembra sia sponsorizzata da Konami..no da Bloober Team -

Ultime Notizie dalla rete : Abandoned Konami

La presenza di Bloober Team infatti ci fa pensare chepossa essere o il Silent Hill tanto desiderato, oppure uno dei progetti in sviluppo presso lo studio polacco . Inoltre,potrebbe ...... come affermato tramite Twitter: Insomma, questo dettaglio fa tornare nuovamente in pista l'ipotesi legata alla vera identità di. Il Giappone infatti ci fa pensare ad Hideo Kojima,e ...Il "caso Abandoned" si arricchisce di un nuovo episodio: sembra che l'intervista di Blue Box sembra sia sponsorizzata da Konami..no da Bloober Team.. Il "caso Abandoned" si arricchisce di un nuovo ...Hasan Kahraman difende l'artwork del personaggio con la benda sull'occhio utilizzato in una immagine teaser di Abandoned.