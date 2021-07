A un giornalista tedesco sono stati offerti dei soldi per mentire sui vaccini, ma per screditarli (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il 28 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un post pubblicato il giorno precedente su Instagram, contenente lo screenshot di un articolo intitolato “Vaccino e mortalità, la confessione di questo giornalista: ‘Pagato per diffondere dati falsi su Pfizer e AstraZeneca’” e il commento «Si mette male». Il post è stato pubblicato da un account dedicato alla diffusione di informazioni critiche sulla vaccinazione contro la Covid-19. Si tratta di una notizia presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. L’uomo ritratto nella foto pubblicata a ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il 28 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un post pubblicato il giorno precedente su Instagram, contenente lo screenshot di un articolo intitolato “Vaccino e mortalità, la confessione di questo: ‘Pagato per diffondere dati falsi su Pfizer e AstraZeneca’” e il commento «Si mette male». Il post è stato pubblicato da un account dedicato alla diffusione di informazioni critiche sulla vaccinazione contro la Covid-19. Si tratta di una notizia presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. L’uomo ritratto nella foto pubblicata a ...

