A Tokyo gli atleti olimpici ispirano il giardino zen robotico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo gli

In un tranquillo giardino zen in un parco divengono tracciate sulla ghiaia linee astratte ispirate ai movimenti degli atleti olimpici: a realizzarle dei robot guidati dall'intelligenza artificiale.È un'opera d'arte appena installata in ...... riportate fraaltri dal sito web Ginnasticando in un articolo datato 21 marzo 2019 e ... Prospettava che2020 fosse la sua ultima olimpiade. Soprattutto, sottolineava con parole antologiche il ...(Corriere della Sera) Nella testa di Simone Biles (Viviana Mazza) Arianna Ravelli, inviata da Tokyo, e io (intervistai Biles nel 2017 in Texas) ne abbiamo scritto sul giornale in edicola oggi. Qui ...Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono iniziate: dopo le prime giornate con 95 titoli totali in palio, ecco che nel Giorno 6 se ne assegnano altri 23 dei 339 totali. Tanti gli azzurri in gara, da seguire gra ...