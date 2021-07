A Scuola di Economia Circolare coinvolge 3mila docenti e studenti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ambiente: con il progetto “A Scuola di Economia Circolare” coinvolti circa 3mila docenti e studenti – Dopo 18 mesi di attività, si è concluso “A Scuola di Economia Circolare”, il progetto di Greenthesis Group volto a sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado sulle tematiche ambientali e del ciclo dei rifiuti, attraverso un corso di formazione gratuito per docenti, 3 webinar per le classi e un concorso a premi in materiale scolastico. Un percorso didattico multidisciplinare che ha ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ambiente: con il progetto “Adi” coinvolti circa– Dopo 18 mesi di attività, si è concluso “Adi”, il progetto di Greenthesis Group volto a sensibilizzare glidelle scuole secondarie di secondo grado sulle tematiche ambientali e del ciclo dei rifiuti, attraverso un corso di formazione gratuito per, 3 webinar per le classi e un concorso a premi in materiale scolastico. Un percorso didattico multidisciplinare che ha ...

