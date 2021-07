A New York 100 dollari per chi si vaccina contro il Covid. Il sindaco De Blasio: «Farà la differenza per molti» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Da venerdì prossimo a New York City chiunque si vaccinerà contro il Covid riceverà in cambio 100 dollari. Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco della città Bill De Blasio in una conferenza stampa online nella quale ha definito l’incentivo in denaro per la somministrazione dei vaccini come una misura che «Farà la differenza per molte persone». Al momento il 71 per cento dei newyorchesi, circa 4,9 milioni di abitanti, ha ricevuto almeno una dose del farmaco contro il virus. Lo stesso primo cittadino della Grande Mela aveva dichiarato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 luglio 2021) Da venerdì prossimo a NewCity chiunque si vaccineràilriceverà in cambio 100. Ad annunciarlo è stato lo stessodella città Bill Dein una conferenza stampa online nella quale ha definito l’incentivo in denaro per la somministrazione dei vaccini come una misura che «laper molte persone». Al momento il 71 per cento dei newyorchesi, circa 4,9 milioni di abitanti, ha ricevuto almeno una dose del farmacoil virus. Lo stesso primo cittadino della Grande Mela aveva dichiarato ...

fattoquotidiano : La mossa di New York: cittadini pagati per vaccinarsi, 100 dollari alla prima somministrazione. Casi in risalita - Agenzia_Ansa : '100 dollari per il vaccino' a New York. E' l'ultima iniziativa lanciata dal sindaco Bill de Blasio per spingere la… - Raiofficialnews : 'Da Roma a New York': la conferenza stampa finale del #FoodSystems Pre Summit, con gli interventi del Ministro… - KukaDorina : RT @erionveliaj: Questo non è un addio, ma un arrivederci! ?? Carlotta @ItalyinALB grazie di cuore per tutti questi anni di collaborazione… - gagalisa_ : TE AMO NEW YORK CITY TE AMO -