A Muti | oggi 80 anni | il Premio Dorso | Ha dato tanto al Sud e ai giovani Venerdì 30 la certimonia a San Pietro a Majella

Al maestro Riccardo Muti verrà consegnato il Premio "Guido Dorso", in occasione del quarantennale dell'iniziativa promossa dall'omonima Associazione con l'adesione del presidente della Repubblica e il patrocinio del Senato, del Ministero per il Sud, del Cnr e dell'Università di Napoli Federico II. Il riconoscimento sarà consegnato, a Napoli, Venerdì 30 luglio, nel corso di un evento organizzato per gli ottant'anni del maestro, presso il Conservatorio di musica San Pietro a Majella. "Al centro della straordinaria carriera artistica che lo ha visto protagonista indiscusso ...

