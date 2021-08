(Di mercoledì 28 luglio 2021) Così come voluto dall’amministrazione Arcidiacono dal fine settimana la gestione dei parcheggi sarà in house. Da venerdì 30 luglioleblu a pagamento. La zona A, che comprende la via Benedetto D’acquisto, la via Cappuccini e il parcheggio Torres, sarà attiva dalle 8 alle 20 tutti i giorni al costo di 1. Nella zona B che comprende piazza Fedele, piazza Inghilleri e la via Venero la sosta costerà 0.50/h e sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. I parcometri acquistati sono alimentati dalla luce solare grazie a dei pannelli e il pagamento ...

infoitsalute : A Monreale ripartono le zone blu, tariffe da 50 centesimi e 1 euro l’ora - monrealeatoday : A Monreale ripartono le zone blu, tariffe da 50 centesimi e 1 euro l'ora -

Ultime Notizie dalla rete : Monreale ripartono

Live Sicilia

Così come voluto dall'amministrazione Arcidiacono dal fine settimana la gestione dei parcheggi sarà in house. Da venerdì 30 lugliole zone blu a pagamento.Così come voluto dall'amministrazione Arcidiacono dal fine settimana la gestione dei parcheggi sarà in house. Da venerdì 30 lugliole zone blu a pagamento.In arrivo il bonus per i birrifici artigiani: 10milioni di euro a disposizione per produrre “bionde e rosse”. 39 i birrifici artigiani sardi. Maria Amelia Lai e Daniele Serra (Confartigianato […] | Sa ...MONREALE, 28 luglio – Continuano gli spettacoli nel fine settimana organizzati o patrocinati dal Comune di Monreale nell’ambito della Rassegna “Monreale Riparte” . Nel cartellone voluto dall’amministr ...