A Lipari il ‘Festival degli emigranti eoliani’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Festa grande a, la più grande delle isole Eolie per il, ideato dal Notiziario delle Eolie online di Bartolino Leone, in collaborazione con l’assessore alla cultura del Comune diTiziana De Luca. Il festival ha avuto luogo nello scenario del teatro al castello didove si sono ritrovati numerosieoliani che vivono in varie località del mondo. I premiati sono stati la cantante Cettina Perna, in arte “Liza”, il dirigente della Nato in Lussemburgo Enzo Silvestro, il ...