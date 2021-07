A che punto è la crisi politica in Tunisia: Said licenzia 20 alti funzionari di governo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il presidente tunisino Kais Saied va avanti spedito e dopo aver rimosso il primo ministro, congelato i lavori del parlamento per 30 giorni e annunciato che assumerà lui stesso gli incarichi di governo, ha licenziato per decreto anche una ventina di alti funzionari governativi e il procuratore generale militare Taoufik Ayouni. Il presidente licenzia 20 alti funzionari di governo Tra i silurati eccellenti ci sono il segretario generale del governo, Walid Dhahbi e il presidente del Comitato generale dei martiri e dei feriti della rivoluzione ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il presidente tunisino Kais Saied va avanti spedito e dopo aver rimosso il primo ministro, congelato i lavori del parlamento per 30 giorni e annunciato che assumerà lui stesso gli incarichi di, hato per decreto anche una ventina digovernativi e il procuratore generale militare Taoufik Ayouni. Il presidente20diTra i silurati eccellenti ci sono il segretario generale del, Walid Dhahbi e il presidente del Comitato generale dei martiri e dei feriti della rivoluzione ...

Ultime Notizie dalla rete : che punto Ginnastica, chi vince le Olimpiadi senza Simone Biles? Marea di ragazze per l'oro all - around, gara equilibratissima A questo punto sarà tutte contro tutte , per uno scettro che nessuna sperava di fare proprio una volta partite per il Giappone. Le contendenti al gradino più alto del podio sono molteplici e si ...

Il caricatore USB che fa felice tutta la famiglia Caricatori che occupano una sola presa elettrica e ci ' costringono " a caricare tutti i dispositivi in un unico punto, una sorta di ' hub di ricarica " grazie al quale, finalmente, possiamo anche ...

A che punto è la riforma della giustizia AGI - Agenzia Italia Vaccino: il 'modello Lazio' guarda alla medicina del territorio AGI - Il sistema sanitario del Lazio ha dato un'ottima risposta nella campagna di vaccinazione contro il Covid-19 con una media di somministrazioni di dosi che è arrivata anche a 60mila al giorno port ...

L'inaugurazione del Festival Mascagni a Livorno con Michele Placido - Festival Mascagni Aperta da Michele Placido, la rassegna propone la seconda opera del compositore messa in scena da due donne: la direttrice d'orchestra Gianna Fratta e la regista Giulia Bonghi. Cast di giovani ...

