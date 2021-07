35 anni di Udinese: i Pozzo dietro solo agli Agnelli in Serie A (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si celebra oggi all’Udinese uno speciale anniversario: esattamente 35 anni fa, il 28 luglio 1986, Gianpaolo Pozzo – che a maggio ha compiuto 80 anni – subentrava a Lamberto Mazza come azionista di riferimento del Club e oggi tra i proprietari più longevoialla guida di un club italiano. La formazione friulana dal 1995 milita ininterrottamente L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si celebra oggi all’uno specialeversario: esattamente 35fa, il 28 luglio 1986, Gianpaolo– che a maggio ha compiuto 80– subentrava a Lamberto Mazza come azionista di riferimento del Club e oggi tra i proprietari più longevoialla guida di un club italiano. La formazione friulana dal 1995 milita ininterrottamente L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie 35 anni di Udinese: i Pozzo dietro solo agli Agnelli in Serie A: Si celebra oggi all’Udinese u… - UdineseTV : Da 35 anni alla guida dell'Udinese - - eNo11 : @teo_acm @Maldi___ Theo, Bennacer, Tomori, Rebic, negli anni li avra' comprati l'Udinese - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: da 35 anni guida l'Udinese, in A nessuno come Pozzo Proprietà più longeva, Club nella massima serie dal 1995 - roronacci : #Calcio: da 35 anni guida l'Udinese, in A nessuno come Pozzo - Calcio - ANSA Nuova Europa -