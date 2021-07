Zanoli piace a tre club di Serie B | ma può anche restare in organico

(Di martedì 27 luglio 2021) Come riferito dalla radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, Alessandrofino a quando non arriverà un esterno potrebbea far parte dell'napoletano. Ma allo stesso tempo, come raccontato dalla radio ufficiale, il terzino acquistato dal Napoli grazie a Giuntoli, avrebbe la corte di trediB che riguarderebbero: Ascoli, Pordenone e Reggina.

Tutto Napoli

... a Juriccosì come anche a Salernitana e Venezia. Non si considera il prestito. Entrambi ... Antonio Ottaiano, agente, su, Folorunsho, Gaetano e Palmiero ', Folorunsho, Gaetano e ...Vecino ? Non mi fa impazzire, giocatore con personalità ed esperienza ma nonin particolar ...? Interessante ma deve crescere molto. Io ci scommetterei, in prospettiva è forte. Ounas in ...Come raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli il classe 2000 potrebbe restare in organico fino a quando non arriverà un esterno.Nell'amichevole di lusso contro il Bayern sognano un posto in squadra Zanoli, Gaetano, Folorunsho e Zedadka, a caccia della conferma ...