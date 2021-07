WindTre | nuova comunicazione | cambia il meccanismo del traffico anticipato

Advertising

24h_Tecnologia : Cambiano le tariffe extra soglia per alcuni clienti WindTre: tutti i dettagli: WindTre ha appena avviato una nuova… - infoitscienza : WindTre lancia una nuova lista di offerte online con minuti e 200 sms e fino a 101 Giga a partire da 7,99€ - infoitscienza : WINDTRE Special Promo: nuova lista per Giga illimitati a 6,99 euro al mese e Fibra scontata - mondomobileweb : WINDTRE Special Promo: nuova lista per Giga illimitati a 6,99 euro al mese e Fibra scontata - mobileworld_it : WindTre lancia una nuova lista di offerte online con minuti e 200 sms e fino a 101 Giga a partire da 7,99€ -

Ultime Notizie dalla rete : WindTre nuova

MondoMobileWeb.it

Ebbene, proprio a partire da oggi 26 Luglio 2021 entra in vigore larimodulazione tariffaria ... TIM e, occhio alle comunicazioni: arriva la maxi multa In ogni caso tale modifica ......il cambio di rete che andrà a interessare tutti i clienti che ancora viaggiano sulla rete. ... Come costi iniziali, vanno considerati i 20 euro per laSim (con 10 euro già inclusi di ...L’operatore arancione WindTre ha deciso di modificare il meccanismo del traffico anticipato. Vediamo nel dettaglio ...La nuova Professional Flex di WINDTRE è la Promo Senza Vincoli per i clienti in Partita IVA, scopri cosa comprende e come attivarla ...