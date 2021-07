WhatsApp HD foto è ora disponibile: ecco come impostarlo per l’utilizzo ottimale (Di martedì 27 luglio 2021) Finalmente WhatsApp mette a disposizione degli utenti la possibilità di inviare foto in formato HD: eccome come attivare l’opzione. Invio immagini foto di mmi9 da PixabayUno dei limiti attuali del sistema di messaggistica è l’eccessiva compressione delle immagini inviate. come molti utenti hanno potuto constatare queste vengono notevolmente ridotte di qualità per non rallentare gli invii. Si tratta di un compromesso, accettabile per alcuni, meno per altri, che fino ad oggi hanno sofferto per non poter inviare foto di altissima qualità ad amici e conoscenti. ... Leggi su computermagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Finalmentemette a disposizione degli utenti la possibilità di inviarein formato HD:meattivare l’opzione. Invio immaginidi mmi9 da PixabayUno dei limiti attuali del sistema di messaggistica è l’eccessiva compressione delle immagini inviate.molti utenti hanno potuto constatare queste vengono notevolmente ridotte di qualità per non rallentare gli invii. Si tratta di un compromesso, accettabile per alcuni, meno per altri, che fino ad oggi hanno sofferto per non poter inviaredi altissima qualità ad amici e conoscenti. ...

WhatsApp: arrivano le foto «visibili una sola volta»

WhatsApp beta per iOS collauda la funzione HD Photos Dopo averlo fatto su Android a metà Luglio, WhatsApp ha rilasciato anche nella beta per iOS la funzione che permette agli utenti di regolare la qualità delle foto che vengono condivise in chat (e non ...

