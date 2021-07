West Nile Virus, il primo caso in provincia di La Spezia (Di martedì 27 luglio 2021) L’Istituto Superiore di Sanità ha segnalato il primo caso umano di West Nile Virus in Liguria. La malattia si è manifestata nella forma neuro invasiva L’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità ha riportato il primo caso in Italia, in particolare in Liguria, del West Nile Virus nel giugno 2021. A partire da allora, nessun successivo report ha segnalato ulteriori casi. La sorveglianza veterinaria attuata su cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici, ha confermato la circolazione del WNV in un pool di ... Leggi su zon (Di martedì 27 luglio 2021) L’Istituto Superiore di Sanità ha segnalato ilumano diin Liguria. La malattia si è manifestata nella forma neuro invasiva L’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità ha riportato ilin Italia, in particolare in Liguria, delnel giugno 2021. A partire da allora, nessun successivo report ha segnalato ulteriori casi. La sorveglianza veterinaria attuata su cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici, ha confermato la circolazione del WNV in un pool di ...

