Wayne Rooney e la notte in hotel con le giovani modelle Le foto fanno il giro del web e parte la denuncia | “Ricatto”

(Di martedì 27 luglio 2021) Tutti i tabloid inglesi (e non solo) stanno parlando dell’ex star del Manchester United(35 anni). Il motivo? Gli scatti privati diffusi sui social da alcune ragazze 21enni con cui avrebbe passato lainsieme. Ma andiamo con ordine. Come riportato dal Sun, durante la serata di sabato 24 luglio, il 35enne è andato con un paio di amici nell’esclusivo club Chinawhite a Manchester. Lì ha incontrato la modella Tayler Ryan e due sue amiche, Elise Melvin e Brooke Morgan. Dopo aver trascorso qualche ora nel privè, si sono recate in albergo dove “non c’è stato alcun contatto sessuale, solo una bella serata”. Tuttavia ...

FQMagazineit : Wayne Rooney e la notte in hotel con le giovani modelle. Le foto fanno il giro del web e parte la denuncia: “Ricatt… - geenstijl_eerst : insta-bimbo - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Wayne #Rooney ci ricasca. Trascorre la notte con la modella e le sue amiche - leggoit : Wayne #Rooney ci ricasca. Trascorre la notte con la modella e le sue amiche - infoitsport : Wayne Rooney, festino con la 'modella' e le amiche al club privato. Beccato così, le foto-scandalo -

Ultime Notizie dalla rete : Wayne Rooney

, ex stella del Manchester United e tecnico del Derby County, ha denunciato un ricatto dopo una festanei guai. Come annunciato dalla stampa britannica, l'ex capitano del ...Lo scandalo, se così possiamo definirlo, arriva direttamente dall'Inghilterra e coinvolge. L'ex Stella del Manchester United, oggi manager del Derby County, è finito sulle prime pagine dei tabloid inglesi per essere stato immortalato con delle modelle seminude durante una ...Scandalo social per Wayne Rooney. L'ex attaccante dello United ha trascorso la notte con tre modelle in un albergo e le foto della festa sono finite poi online mandando su tutte le furie il diretto in ...Scandalo social per Wayne Rooney. L'ex attaccante dello United ha trascorso la notte con tre modelle in un albergo e le foto della festa sono finite poi online mandando su tutte le furie il diretto in ...