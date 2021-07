Wall Street in ribasso. Pesante perdita per il Nasdaq

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Wall Street

Il Sole 24 ORE

Prevalgono le vendite a, con il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,54%, interrompendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse ...Giornata di scarsa fiducia a Piazza Affari, che ha chiuso in perdita ( - 0,8%), in linea con le altre principali Borse europee e con l'andamento di. I mercati sono rimasti in attesa di eventuali mosse di politica monetaria della Fed, con la riunione in programma l'indomani, e non si sono mossi molto con le stime del Fmi sulle ...(Teleborsa) - Prevalgono le vendite a Wall Street, con il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,54%, interrompendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso ...L'Asia e la Cina fanno da freno all'azionario europeo, che resta alla finestra anche in attesa del Fomc di domani così come Wall Street, che intanto prosegue la seduta in calo. In rosso anche le mater ...