Volley, Simone Giannelli out alle Olimpiadi: “Ho sentito dolore col Canada, ma dovevamo vincere. Spero di recuperare” (Di martedì 27 luglio 2021) Simone Giannelli non è sceso in campo contro la Polonia alle Olimpiadi di Tokyo 2021 a causa di un fastidio muscolare al quadricipite femorale. Il palleggiatore dell’Italia aveva accusato quell’infortunio nel corso del terzo set della partita contro il Canada, proprio quando la nostra Nazionale iniziava la fuoriosa rimonta da 0-2 e 12-19. Al momento non si conoscono ancora i tempi di recupero del regista, la speranza è naturalmente quella di rivederlo presto in campo, soprattutto per la fase calda di questi Giochi. Difficile già domani per l’incrocio col Giappone. Per lo scontro diretto ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021)non è sceso in campo contro la Poloniadi Tokyo 2021 a causa di un fastidio muscolare al quadricipite femorale. Il pggiatore dell’Italia aveva accusato quell’infortunio nel corso del terzo set della partita contro il, proprio quando la nostra Nazionale iniziava la fuoriosa rimonta da 0-2 e 12-19. Al momento non si conoscono ancora i tempi di recupero del regista, la speranza è naturalmente quella di rivederlo presto in campo, soprattutto per la fase calda di questi Giochi. Difficile già domani per l’incrocio col Giappone. Per lo scontro diretto ...

