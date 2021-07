Volley, Olimpiadi Tokyo, Davide Mazzanti: “La Turchia era pericolosa, vincere il terzo set ci ha liberato mentalmente” (Di martedì 27 luglio 2021) Buona anche la seconda per l’Italia del Volley femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo. Le azzurre, infatti, hanno piegato la temibile Turchia con il punteggio di 3-1 (25-22; 23-25; 25-20; 25-15) al termine di un match tiratissimo, nel quale le nostre portacolori hanno messo in mostra forse qualche alto e basso di troppo, ma hanno confermato la loro solidità. A questo punto le azzurre si portano in testa alla classifica del Gruppo B con 2 vittorie a pari merito con gli USA. Il successo odierno vale sostanzialmente la qualificazione ai quarti di finale, ma ancora tutto è aperto per ottenere la migliore posizione possibile in vista del turno ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Buona anche la seconda per l’Italia delfemminile ai Giochi Olimpici di. Le azzurre, infatti, hanno piegato la temibilecon il punteggio di 3-1 (25-22; 23-25; 25-20; 25-15) al termine di un match tiratissimo, nel quale le nostre portacolori hanno messo in mostra forse qualche alto e basso di troppo, ma hanno confermato la loro solidità. A questo punto le azzurre si portano in testa alla classifica del Gruppo B con 2 vittorie a pari merito con gli USA. Il successo odierno vale sostanzialmente la qualificazione ai quarti di finale, ma ancora tutto è aperto per ottenere la migliore posizione possibile in vista del turno ...

