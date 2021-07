Volley femminile, Olimpiadi Tokyo: risultati oggi e classifiche. Serbia, USA e Italia vincenti. Il Brasile soffre (Di martedì 27 luglio 2021) Seconda giornata del torneo di Volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. USA e Italia volano in testa alla classifica del gruppo B con 2 vittorie (6 punti) a testa: le azzurre hanno la meglio sulla Turchia grazie anche ai 29 punti di Egonu, mentre le americane di Jordan Thompson (29) hanno demolito per 3-0 la Cina che ora rischia seriamente di essere eliminata. Le asiatiche dovranno necessariamente battere una tra Russia (3-0 comodo all’Argentina) e/o Italia se vorranno restare in corsa. Nell’altro raggruppamento, invece, tutto facile per Serbia e Corea del Sud contro ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Seconda giornata del torneo dialledi2021. USA evolano in testa alla classifica del gruppo B con 2 vittorie (6 punti) a testa: le azzurre hanno la meglio sulla Turchia grazie anche ai 29 punti di Egonu, mentre le americane di Jordan Thompson (29) hanno demolito per 3-0 la Cina che ora rischia seriamente di essere eliminata. Le asiatiche dovranno necessariamente battere una tra Russia (3-0 comodo all’Argentina) e/ose vorranno restare in corsa. Nell’altro raggruppamento, invece, tutto facile pere Corea del Sud contro ...

