Viviana e Gioele | la conclusione delle indagini secondo gli inquirenti | “Come sono morti”

(Di mercoledì 28 luglio 2021)Parisi è morta suicidandosi. Non c’è alcuna certezza, invece, sulla causa del decesso del figlio, il piccolo, ma viene escluso per entrambi che la morte sia stata provocata dall’aggressione di animali selvatici o di un uomo.queste le conclusioni dei due consulenti nominati dalla Procura della Repubblica di Patti nell’ambito dell’inchiesta sulla tragedia di Caronia, in provincia di Messina. La consulenza, firmata da Elvira Ventura Spagnolo e Daniela Sapienza,Università di Palermo e Messina, è stata consegnata al procuratore Angelo Cavallo. È il compendio di accertamenti lunghi e complessi. ...

Advertising

infoitinterno : Viviana e Gioele, la Procura ha depositato la consulenza: “La madre si è suicidata” - infoitinterno : 'Annegati e spostati'. Spunta una nuova verità su Viviana e Gioele - infoitinterno : VIVIANA e GIOELE: la SVOLTA! La MAMMA si è SUICIDATA, resta il GIALLO sulla MORTE del BIMBO. Gli AGGIORNAMENTI - infoitinterno : “Viviana e Gioele uccisi annegati”/ Consulente famiglia Mondello: “E' andata così” - ilmattinodisici : RT @ilmattinodisici: #Storiereportage Viviana e Gioele, il criminologo: “Morti in un pozzo, ci fu depistaggio” -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Gioele

A distanza di oltre un anno dalla terribile scomparsa diParisi e del piccoloè stato possibile constatare che non ci sia stata nessuna aggressione, né da parte di animali né da parte di un uomo. Non c'è traccia sui corpi della madre e del ...MORTE DI, NESSUNA AGGRESSIONE Secondo gli esperti di medicina legale, Elvira Ventura Spagnolo e Daniela Sapienza , delle Università di Palermo e Messina , i due non sarebbero stati ...È passato quasi un anno da quella tragedia e tra illazioni e accuse, è stato chiaro che Viviana Parisi non sarebbe stata perdonata, non dall'opinione pubblica. Era il 3 agosto del 2020… Leggi ...Secondo i medici legali Elvira Ventura Spagnolo e Daniela Sapienza, delle università di Palermo e Messina, che hanno effettuato l’autopsia, Viviana Parisi si è suicidata. Viviana Parisi era inseguita ...