“Vieni con me”: il nuovo brano di Grigio Crema (Di martedì 27 luglio 2021) Dal 30 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “Vieni CON ME” (LaPOP), nuovo brano di Grigio Crema che vede il featuring di BRENNO ITANI e che è presente su tutte le piattaforme di streaming dal 23 luglio. “Vieni con me” è il terzo estratto che anticipa il nuovo album di Grigio Crema dal titolo “Ad un passo dalla Luce”. Il brano vede il featuring con Brenno Itani, rapper bolognese di fama nazionale conosciuto per le collaborazioni con Franco 126, Ketama 126, The Nighskinny, Dj TByone e Sine. Il pezzo è ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 27 luglio 2021) Dal 30 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “CON ME” (LaPOP),diche vede il featuring di BRENNO ITANI e che è presente su tutte le piattaforme di streaming dal 23 luglio. “con me” è il terzo estratto che anticipa ilalbum didal titolo “Ad un passo dalla Luce”. Ilvede il featuring con Brenno Itani, rapper bolognese di fama nazionale conosciuto per le collaborazioni con Franco 126, Ketama 126, The Nighskinny, Dj TByone e Sine. Il pezzo è ...

Advertising

iceflwrs : ti lascio pure casa mia con la caldaia rotta da cinque anni, la tapparella sfondata e le tubature marce non essere… - trav_trans : Vieni a trovarmi nella più bella e attiva chat TELEGRAM per trav trans ed amatori con chat regionali :… - henrirousseau12 : RT @alexebasta02: Gira il cellulare in orizzontale fai click sul video e vieni giù con me ??? - mich255 : RT @alexebasta02: Gira il cellulare in orizzontale fai click sul video e vieni giù con me ??? - paolagott62 : @paoloigna1 Tutto è ridotto a una giungla, a un circo dove, più che fare esperienze, devi badare a esibirti e/o sop… -

Ultime Notizie dalla rete : Vieni con Maria Centracchio bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, i complimenti di Danilo Leva ...per insegnargli che è possibile farcela pure se vieni dal Sud e da una terra sconosciuta come il Molise. Si, è possibile farcela, credendo nella bellezza dei propri sogni. È possibile realizzarli con ...

FC Paderno Dugnano SSD, il responsabile D'Angelo: 'Obiettivo avvicinamento' ... una della quale con un profilo da match analyst. 'Ovviamente', sottolinea ancora D'Angelo, 'la ... Fc Paderno Dugnano: vieni anche tu a conoscere un nuovo modo di fare calcio! Un progetto per tornare a ...

"Vieni con me": il nuovo brano di Grigio Crema - La Prima Pagina La Prima Pagina MotoGP, Alberto Vergani: “L’errore di Ducati è stato non prendere Marquez” Ma adesso potrebbero prendere Vinales e metterlo nella nuova squadra di Valentino”. Il manager di Petrucci a ruota libera: su Petrux, ma anche Acosta, Lorenzo e la Ducati, Valentino, Dovizioso, Meland ...

...per insegnargli che è possibile farcela pure sedal Sud e da una terra sconosciuta come il Molise. Si, è possibile farcela, credendo nella bellezza dei propri sogni. È possibile realizzarli...... una della qualeun profilo da match analyst. 'Ovviamente', sottolinea ancora D'Angelo, 'la ... Fc Paderno Dugnano:anche tu a conoscere un nuovo modo di fare calcio! Un progetto per tornare a ...Ma adesso potrebbero prendere Vinales e metterlo nella nuova squadra di Valentino”. Il manager di Petrucci a ruota libera: su Petrux, ma anche Acosta, Lorenzo e la Ducati, Valentino, Dovizioso, Meland ...