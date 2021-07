VIDEO Ginnastica, l’Italia sfiora la medaglia alle Olimpiadi! Gli esercizi delle azzurre nella finale a squadre (Di martedì 27 luglio 2021) l’Italia ha accarezzato un’incredibile medaglia di bronzo nella gara a squadre delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Nazionale di Ginnastica artistica ha letteralmente strabiliato e ha confezionato 12 esercizi da antologia, riuscendo a rimanere in corsa per il podio a cinque cerchi fino all’ultima istante. Le azzurre sono state beffate sul filo di lana dalla Gran Bretagna, che ha avuto la meglio per appena quattro decimi. Le ragazze del DT Enrico Casella chiudono al quarto posto con un po’ di amaro in bocca, ma con la consapevolezza di avere offerto una ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021)ha accarezzato un’incredibiledi bronzogara aOlimpiadi di Tokyo 2021. La Nazionale diartistica ha letteralmente strabiliato e ha confezionato 12da antologia, riuscendo a rimanere in corsa per il podio a cinque cerchi fino all’ultima istante. Lesono state beffate sul filo di lana dalla Gran Bretagna, che ha avuto la meglio per appena quattro decimi. Le ragazze del DT Enrico Casella chiudono al quarto posto con un po’ di amaro in bocca, ma con la consapevolezza di avere offerto una ...

Advertising

Eurosport_IT : VANESSA FERRARI SEMPLICEMENTE STUPENDA ?????? #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #ArtisticGymnastic… - imansiosatamam : RT @MimiNerazzurra: “Eh ma la ginnastica non è uno sport” Fammelo tu un tempo+tsukhara collegato a un salto raccolto, dai fammi vedere. h… - GPinsss_ : RT @MimiNerazzurra: “Eh ma la ginnastica non è uno sport” Fammelo tu un tempo+tsukhara collegato a un salto raccolto, dai fammi vedere. h… - Annalagavo : RT @alevarone: #VanessaFerrari 30 anni. Eccezionale! @Federginnastica - ilariiamulaas : RT @MimiNerazzurra: “Eh ma la ginnastica non è uno sport” Fammelo tu un tempo+tsukhara collegato a un salto raccolto, dai fammi vedere. h… -