VIDEO Federica Pellegrini dopo i 200 sl | “Centrare la finale era il mio obiettivo”

(Di martedì 27 luglio 2021)è entrata nella storia! La Divina aveva bisogno di un deciso cambio di passola prova poco performante nelle batterie, che l’aveva portata al penultimo atto con il quindicesimo tempo sui sedici disponibili. Ebbene, questo cambio di passo è arrivato quando contava, come le grandi campionesse sanno fare. L’azzurra, in corsia 8, è riuscita a migliorare il tempo di ieri di 89 centesimi in 1’56”44, che le vale il terzo posto nella sua gara ed il settimo assoluto. In questo modoè riuscita a guadagnare la sua quintaolimpica consecutiva nella stessa gara, impresa in cui è ...

Advertising

Eurosport_IT : 200 METRI CHE VALGONO LA STORIA, FEDERICA SEI FANTASTICA! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics |… - TemptationITA : Stefano è in lacrime e trova conforto tra le braccia della single Federica ma Manuela è convinta che stia fingendo…… - OA_Sport : Federica Pellegrini è emozionatissima dopo aver raggiunto la quinta finale consecutiva nel 200 metri stile libero a… - DarioAdragna1 : RT @Eurosport_IT: 200 METRI CHE VALGONO LA STORIA, FEDERICA SEI FANTASTICA! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaT… - Orobriele : #GiochiOlimpici Tutta la commozione di Federica Pellegrini per 17 anni di Olimpiadi, la storia segnata con queste 5… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Federica

Il nostro inviato a Tokyo, Stefano Arcobelli, commenta l'ennesima impresa della straordinariaPellegriniDalla paura per la possibile eliminazione in batteria (15° tempo) alla storica quinta finale olimpica consecutiva conquistata nella medesima specialità, i 200 stile libero:Pellegrini in semifinale dalla corsia 8 fa segnare 1'56'44 e stacca il settimo tempo per la finale, dove sarà in ...Nuoto, Tokyo 2020: terza notte di finali e semifinali. Emozione Ceccon e Carraro, sfiorano il podio. Immensa Pellegrini, in finale per la 5° volta ...Alla fine ha chiuso gli occhi e ha ripensato a tutto. Ai trionfi, alle sconfitte. Alle lacrime, alla sofferenza, ad ogni bracciata, sacrificio, sorriso, ...