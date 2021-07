VIDEO Camila Giorgi-Pliskova 2-0 | Olimpiadi Tokyo tennis | highlights e sintesi

(Di martedì 27 luglio 2021) Dopo Raffaella Reggi e Francesca Schiavone,entra nella piccola elite di italiane capaci di conquistare i quarti di finale allenel singolare femminile. Dopo aver battuto la numero 7 al mondo, ossia la ceca Karolina, surclassata per 6-4, 6-2, la 29enne maceratese è già pronta ad affrontare il prossimo turno contro la temutata ucraina Elina Mychajlivna Svitolina. Madeve continuare a crederci in quella che, tra l’altro, è la sua prima rassegna a cinque cerchi. Il podio di2020 è alla sua portata. Tra l’altro ...

Advertising

infoitsport : VIDEO Camila Giorgi-Vesnina, Olimpiadi Tokyo tennis: highlights e sintesi - sarajaureguiii : RT @hugmelau: quella volta in cui normani ha ucciso camila #9YearsOfFifthHarmony - hugmelau : quella volta in cui normani ha ucciso camila #9YearsOfFifthHarmony - mauri_camila : RT @mibr: DALEEEEEE ???????????????????? - dearporcupiine : CAMILA????? LMAOAOODKJFF -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Camila

Il Sussidiario.net

Ilcon gli highlights dell'incontro traGiorgi e Karolina Pliskova , valido per il terzo turno del torneo femminile a Tokyo 2020. Continua lo splendido percorso olimpico dell'azzurra, che ...Risultati tennis/ Diretta live Olimpiadi Tokyo 2020:Giorgi vola ai quarti! DIRETTA ITALIA COR BASKET 3X3 DONNE STREAMINGTV: COME VEDERE LE OLIMPIADI 2020 Anche la diretta tv di Italia ...Il video con gli highlights dell’incontro tra Camila Giorgi e Karolina Pliskova, valido per il terzo turno del torneo femminile a Tokyo 2020.Continua a convincere Camila Giorgi sul palcoscenico delle Olimpiadi di Tokyo 2021. 6-3 6-1 il punteggio con cui Camila si è imposta dopo poco meno di un’ora e mezzo di gioco. L’azzurra, nell’odierno ...