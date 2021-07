Venezia 78, Simona Ventura regista: al Lido con “Le 7 giornate di Bergamo” (Di martedì 27 luglio 2021) Simona Ventura è sempre stata un vulcano, una di quelle persone che non riescono a stare mai a riposo, che devono sempre spingere l’asticella un po’ più in là e cimentarsi in cose nuove. Così, eccola alle prese con un’altra sfida, l’essima della sua carriera. La conduttrice ha annunciato infatti che sarà alla Mostra del Cinema di Venezia 2021 con Le 7 giornate di Bergamo, docu-film che racconta come la città lombarda, tra le più colpite dall’emergenza Covid, specie nella prima terribile ondata, abbia saputo reagire. La pellicola, in particolare, si soffermerà sulla costruzione dell’ospedale negli spazi ... Leggi su dilei (Di martedì 27 luglio 2021)è sempre stata un vulcano, una di quelle persone che non riescono a stare mai a riposo, che devono sempre spingere l’asticella un po’ più in là e cimentarsi in cose nuove. Così, eccola alle prese con un’altra sfida, l’essima della sua carriera. La conduttrice ha annunciato infatti che sarà alla Mostra del Cinema di2021 con Le 7di, docu-film che racconta come la città lombarda, tra le più colpite dall’emergenza Covid, specie nella prima terribile ondata, abbia saputo reagire. La pellicola, in particolare, si soffermerà sulla costruzione dell’ospedale negli spazi ...

