Vaticano | parte il processo al cardinale Becciu

(Di martedì 27 luglio 2021) Si è aperto stamattina in, ilsulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato. Alla sbarra, per la prima volta nella storia, un: Angelo, un tempo uomo di fiducia ...

Agenzia ANSA

... imputate altre nove persone tra cui prelati, funzionari della Santa Sede, finanzieri e manager, per reati che vanno dal peculato alla corruzione e all'estorsione - Si è aperto stamattina in,...... si fatica a mettere dal'interrogativo da sciogliere che Paolo VI prospettò ai padri ... Ma come è potuto accadere di processare persone all'interno delper reati finanziari? Lo stupore ...L'imminente processo vaticano ai finanzieri accusati di aver depredato la Santa Sede, ai loro complici e ai superiori ha una valenza storica peculiare. Essa non sta nella dimensione (28mila pagine) di ...Per la prima volta un porporato viene giudicato dal Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Si dovrà fare chiarezza sull’acquisto del palazzo di Londra. Presiede la corte Pignatone ...